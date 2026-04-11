Долгожданную бюджетную модель Cupra показали вживую. Фото

Новый электромобиль Cupra Raval 2027 модельного года – долгожданный бюджетник, который наконец-то рассекретили официально. Автомобиль показали вживую после мировой премьеры.

На канале Autogefühl максимально близко познакомились с новым Cupra Raval. Очевидно, что серийный автомобиль похож на эффектный концепт 2023 года. При этом все равно привлекает внимание своим дерзким провокационным стилем.

В продажу новая модель Cupra Raval отправится до конца 2026 года как соперник электромобиля Renault 5 и других бюджетных моделей B-класса. Скоро в производство также отправятся новые Skoda Epiq и VW ID.Polo с использованием тех же технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной чуть более 4 м получила модификации с электромоторами мощностью 116, 135, 211 сил (и 226 л.с. в топовом исполнении Cupra Raval VZ). Запас хода – от 300 до 450 км. Цена Cupra Raval – от 26 000 евро.

