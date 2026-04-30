Долгожданного преемника Volkswagen Polo показали вживую в деталях

Новый Volkswagen ID.Polo 2027 модельного года – долгожданный преемник знаменитого недорогого автомобиля. Электрический бюджетник рассекретили официально и показали вживую в деталях после премьеры.

Про доступный электрокар VW ID.Polo рассказали на канале Autogefühl. Модель Volkswagen Polo всегда была настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника, поэтому на EV возлагают большие надежды.

Бюджетный электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Новый VW ID.Polo 2027 года с ценой от 24 995 евро получился небольшой, с длиной 4 м и колесной базой 2600 мм. В основе – новая платформа MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Мощность и запас хода Volkswagen ID.Polo 2027:

116 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

135 л.с., батарея 37 кВтч, запас хода 330 км;

211 л.с., батарея 52 кВтч, запас хода 450 км.

Возглавит линейку самый мощный электромобиль Volkswagen ID.Polo GTI на 233 силы. Такой вариант дебютирует позже.

