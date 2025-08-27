Долгожданная новинка: на что способна самая дешевая Alfa Romeo. Фото

Новый кроссовер Alfa Romeo Junior 2025 года теперь является самой дешевой моделью итальянской компании. Эту долгожданную машину проверили эксперты и выяснили, на что она способна.

Своими соображениями об автомобиле поделились в Carscoops. Новый гибрид Alfa Romeo Junior Ibrida 2025 получил мощность 134 л.с. Машину похвалили за дизайн, качество хода и практичность внутри.

Среди недостатков модели Alfa Romeo Junior отметили дешевые отделочные материалы и более высокую в сравнении с конкурентами цену. За Junior просят минимум 28 500 евро.

Дизайн Alfa Romeo Junior демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger.

