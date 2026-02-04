Дилеров Toyota поймали на наценках на новый кроссовер RAV4. Фото

Производители не запрещают американским дилерам менять цены на свое усмотрение в условиях свободного рынка. Это опять привело к смелым наценкам – на этот раз на новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года. Продавцы таким образом демонстрируют свою жадность.

Об этом сообщает Carscoops, ссылаясь на результаты поисков цен у разных дилеров Toyota в США. Так, в зависимости от площадки, продавцы добавляют от $1000 до $4000 к цене Toyota RAV4 2026 модельного года.

Американские дилеры практикуют наценки, большую часть которых оправдывают "рыночными корректировками". Это расплывчатая формулировка, которая отражает дополнительную прибыль продавца.

Также в дополнительные платежи включают обязательные дилерские аксессуары. В них иногда входят тонировка стекол, коврики в салоне, декоративные наклейки и прочие мелочи.

Официальная цена Toyota RAV4 в США стартует с 31 900 долларов. Пока автомобиль свежий, покупателям будет трудно добиться сделки по такому прайсу, ведь это долгожданная модель, и спрос на нее высокий.

