Бюджетные кроссоверы для каждого покупателя: топ-6 авто от специалистов
Специалисты составили список лучших новых кроссоверов 2026 года в бюджетном сегменте. Таким практичным и надежным авто будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Эти 6 машин по результатам исследования оказались победителями.
Все модели в списке – известные и недорогие. Результатами поделились эксперты iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Возглавил рейтинг надежных недорогих кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport.
Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.
Самые надежные бюджетный кроссоверы в 2026 году:
- Mitsubishi Outlander Sport;
- Honda CR-V;
- Jeep Compass;
- Nissan Rogue;
- Chevrolet Trailblazer;
- Ford Escape.
