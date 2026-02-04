Бюджетные кроссоверы для каждого покупателя: топ-6 авто от специалистов

Специалисты составили список лучших новых кроссоверов 2026 года в бюджетном сегменте. Таким практичным и надежным авто будет рад каждый покупатель, который экономит свои деньги. Эти 6 машин по результатам исследования оказались победителями.

Все модели в списке – известные и недорогие. Результатами поделились эксперты iSeeCars. Авторы проанализировали множество современных автомобилей, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Возглавил рейтинг надежных недорогих кроссоверов Mitsubishi Outlander Sport.

Новые модели в списке авторы исследования позиционируют как наиболее выгодные для покупки. Ведь за свои деньги можно получить максимально надежный автомобиль. Вдобавок эти недорогие надежные машины являются лидерами с точки зрения доступности содержания. Еще один очевидный плюс для любого бережливого покупателя.

Самые надежные бюджетный кроссоверы в 2026 году:

Mitsubishi Outlander Sport; Honda CR-V; Jeep Compass; Nissan Rogue; Chevrolet Trailblazer; Ford Escape.

