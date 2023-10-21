Десять лучших кадиллаков в истории: фото

Cadillac – это один из старейших производителей автомобилей, вошедший в состав General Motors в 1909 году. Многие модели стали иконами из-за своего дизайна и инновации. Cadillac символизирует роскошь и мощность, потому что большинство авто оснащено большими двигателями V-8, а в некоторых случаях даже V-16.

Издание Top Speed опубликовало список лучших кадиллаков в истории. Эти модели были популярны среди богачей и знаменитостей.

1930 Cadillac V-16

Это роскошный автомобиль, который можно использовать как родстер. Двигатель V-8 имеет объем 7,1 или 7,4 литра. Мощность – 156 лошадиных сил, авто разгоняется до 100 км/ч за 24 секунды.

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1977 Cadillac Fleetwood Brougham

Авто оснащено семилитровым двигателем V-8, мощность – 180-195 лошадиных сил. Fleetwood Brougham разгоняется до 100 км/ч за 12 секунд. Максимальная скорость – 183 км/ч. Такая модель стала популярной среди режиссеров, которые часто снимали авто в кино.

1959 Cadillac Series 62

Автомобиль оснащен 6,4-литровым двигателем OHV V-8, мощность 304-345 лошадиных сил, максимальная скорость – 204 км/ч. Кадиллак разгоняется до 100 км/ч за 11,2 секунды. Авто было иконой роскоши и ассоциируется с такими известными людьми, как Мэрилин Монро, Аль Капоне и даже с президентом США Франклином Д. Рузвельтом.

1965 Cadillac DeVille/Eldorado

Обе модели производились с 7,0-литровым двигателем V-8, но DeVille получил больше, 472 V-8, в 1968 году. Еще в 1965 году DeVille/Eldorado имели технические фары с автоматическим затемнением. Мощность – 375 лошадиных сил, максимальная скорость – 210 км/ч.

1998 Cadillac Seville

Seville 1998-2004 годов был скорее "роскошным седаном для старых", чем спортивно-роскошным седаном, и его стали ценить спустя годы после прекращения производства, главным образом благодаря мощному двигателю Northstar V-8. Мощность – 300 лошадиных сил, максимальная скорость – 209 км/ч.

2004 Cadillac XLR-V

Двухдверный спортивный автомобиль начали производить в 2003 году. Салон был обшит кожей и украшен деревом. Авто оснащено 4,4-литровым двигателем с наддувом, мощность – 443 лошадиных сил, максимальная скорость – 249 км/ч.

2004 Cadillac CTS-V

В начале производства роскошный седан базировался на совершенно новой платформе GM Sigma, эксклюзивной для моделей Cadillac с задним приводом. Ранние модели получили двигатель LS6 V-8 на основе LS1, в то время как более поздние были оснащены LS2. Мощность – 400 лошадиных сил, максимальная скорость – 262 км/ч.

2016 Cadillac ATS-V

В 2016 году компания сделала немаловажный шаг в улучшении динамики движения своих мощных моделей. Вместе с шестым поколением Camaro, Cadillac ATS был одним из первых моделей, получивших преимущества новой платформы, что сделало его самым спортивным Cadillac. Мощность – 471 лошадиная сила, максимальная скорость – 297 км/ч.

2011 Cadillac CTS-V Sport Wagon

Этим авто компания представила свой первый в истории высокопроизводительный универсал. Двигатель LSA V-8 базировался на агрегате LS9 Corvette C6 ZR-1. Мощность – 556 лошадиных сил, максимальная скорость – 307 км/ч.

2022 Cadillac CT5-V BLACKWING

Cadillac CT5-V BLACKWING может похвастаться титулом самого быстрого седана с максимальной скоростью 336 км/ч, мощность – 668 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

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