Будет удобно добираться на работу: лучшие авто для регулярных поездок

Большинство людей, живущих за городом, тратят много времени, чтобы добраться до работы. Выбирая авто для ежедневных поездок, следует обращать внимание на технические характеристики, удобство в вождении и функции безопасности.

Издание YahooFinance опубликовало список самых лучших автомобилей, которые обеспечат приятное путешествие. Они имеют привлекательный внешний вид, комфортный и просторный салон.

Honda Civic 2023 года

Автомобиль обладает надежными техническими характеристиками и привлекательным дизайном. Функции безопасности: мониторинг слепых зон, наружные зеркала с подогревом и люк с электроприводом. Цена автомобиля: от $23 750.

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Nissan Sentra 2022 года

Это отличный бюджетный седан для ежедневных поездок. Автомобиль оснащен интеллектуальным круиз-контролем и удобными сиденьями. Цена от $19 950.

Chevrolet Bolt EUV 2022 года

Электромобиль имеет расширенное заднее сиденье и оснащен необходимыми шнурами для зарядки. Технология Bolt улучшает ежедневное вождение благодаря "суперкруизной" системе помощи при вождении без рук. Цена от $33 500.

Hyundai Kona Electric 2023 года

Это элегантный вариант для водителей, предпочитающих стиль маленького кроссовера. Большой запас хода автомобиля в сочетании с конкурентоспособной ценой является отличным выбором для тех, кто хочет ездить на работу экологично. Цена от $33 550.

Hyundai Elantra Hybrid 2023 года

Автомобиль оснащен новыми технологиями: беспроводная зарядная панель и зеркала с подогревом. Цена автомобиля: $25 665.

Toyota Corolla Hybrid 2023 года

Автомобиль имеет хороший внешний вид, надежные технические характеристики, функции помощи водителю, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Цена авто $22 800.

Honda CR-V 2023 года

Легкая управляемость, удобные сиденья и помощь в удержании в полосе упрощают ежедневные поездки. Салон просторный, а заднее сиденье можно откидывать. Цена: $28 410.

Toyota Venza 2024 года

Среднеразмерная Toyota Venza 2024 года гибрид, предлагает водителям комфортные впечатления от компактной парковки. Цена автомобиля: $33 595

Volvo XC60 2023 года

Известный элегантным внешним видом Volvo XC60 2023 года имеет удобный и просторный салон. Дополнительная стоимость комплектации Plus включает в себя более изысканный кожаный салон, задние датчики парковки и 360-градусную камеру. Цена автомобиля: $43 450.

Acura RDX 2023 года

Авто имеет просторный салон, надежные технические характеристики и обеспечит удобство в управлении. Стандартная комплектация оснащена Apple CarPlay, Android Auto и точкой доступа Wi-Fi. Цена автомобиля: $41 550.

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