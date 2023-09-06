Дешевый спорткар Toyota превратился в самую дорогую модель компании. Фото

Toyota Supra – дешевый спорткар по меркам своего сегмента, в котором приходится соперничать с лучшими европейскими машинами. Однако японскую модель превратили в самый дорогой автомобиль компании. Новинку показали на фото.

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О новой Toyota GR Supra GT4 100 Edition сообщает Autoevolution. Интересно, что на этом спортивном автомобиле запрещено передвигаться по дорогам общего пользования. То есть припарковать такую машину возле дома не получится.

Дело в том, что новинка создана на базе спортивной Toyota GR Supra GT4 EVO – гоночного болида, который также не выезжает на дороги, но участвует в спортивных состязаниях. Правда, новая Supra GT4 100 Edition к гонкам не допущена.

Ездить на машине можно только на треках в свое удовольствие. Собственно, японская компания легко найдет желающих заниматься чем-то подобным. Ведь создадут всего три экземпляра особой модели.

Цена – 236 440 долларов. Это самая дорогая Toyota современности. Снаружи от стандартной модели новика отличается доработанным кузовом с увеличенными воздухозаборниками, огромным спойлером и спортивными колесами.

Новая Toyota GR Supra GT4 100 Edition оснащена 3-литровым турбированным двигателем мощностью 450 л.с. (660 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч – менее 4 секунд, а максимальная скорость – около 300 км/ч.

OBOZREVATEL уже сообщал о дешевом пикапе Toyota, который перевели на самое необычное топливо.