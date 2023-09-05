Самый дешевый пикап Toyota перевели на необычное топливо. Фото

Toyota Hilux – самый дешевый пикап японского бренда на глобальном рынке. Ранее стало известно, что модель планируют превратить в электромобиль. А теперь и вовсе перевели на очень необычное топливо.

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Об этом сообщает Autoevolution. Пикап Toyota Hilux оснастили топливными элементами. А заправлять внедорожник теперь нужно водородом. Этот вид топлива все еще остается очень необычным на фоне бензина и дизеля, однако в самых развитых странах становится все популярнее.

Силовую установку автомобиль получил от водородной Toyota Mirai. Электроэнергия путем химической реакции вырабатывается внутри топливных элементов. Именно для этого и нужен водород.

Таким образом, пикап Toyota Hilux стал электрическим. Но он не нуждается в подзарядке от внешней сети, ведь непосредственно внутри машины есть своеобразная электростанция, которая вырабатывает энергию. Запас хода составляет 600 км.

О перспективах серийного производства таких Hilux информации пока нет. До конца года планируют изготовить десять опытных образцов и продолжить тестирование для изучения и совершенствования технологии.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, самый дешевый электромобиль Tesla получил еще более привлекательную цену после очередной скидки.