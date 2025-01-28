Доступный кроссовер Nissan Ariya в топовом исполнении показали на новых фото

Электрический доступный кроссовер Nissan Ariya, цена которого стартует с 20 000 долларов, является популярной моделью. В линейке ранее появился топовый вариант от подразделения Nismo, который показали официально на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что премьера Nissan Ariya Nismo состоялась в рамках автошоу в Токио еще в прошлом году. Теперь автомобиль готов встретиться со своими покупателями.

Технически новый электрический кроссовер Nissan Ariya Nismo 2025 модельного года сохранил платформу стандартной модели, но получил доработанный кузов с модернизированными бамперами и двумя спойлерами сзади.

В качестве основы использовали электрокар Nissan Ariya в топовом полноприводном исполнении. Однако модификация Nismo стала еще мощнее, покупателям предложат два варианта на 362 и 429 сил.

Ожидалось, что среди потенциальных соперников окажется 576-сильный Kia EV6 GT. Однако, как видим, японская модель оказалась не такой мощной. Но в Nismo продолжат работу и над другими электрокарами Nissan.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый бюджетный кроссовер Nissan с большим багажником.