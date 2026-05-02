Дешевый практичный внедорожник Mitsubishi стал намного круче и дороже

Японский внедорожник Mitsubishi L200 привлекает покупателей практичностью, надежностью и дешевизной. Для привлечения новой аудитории производитель подготовил самый крутой вариант модели. Это довольно дорогая машина.

Популярный пикап Mitsubishi показали в особом виде с несколькими модификациями. Детали стали известны Carscoops. Модель Mitsubishi Triton (аналог L200) получила неожиданные изменения в рамках подготовки особого варианта.

Новый Mitsubishi Triton Terra ориентировали на комфорт и качество исполнения. В оснащении появились премиальные элементы вроде щедрого хромированного декора и кожаной отделки в салоне.

Производитель добавил особые колесные диски на 20 дюймов, а покрышки специально настроены для комфортного движения по ровным дорогам. Список дополняют мультимедийный комплекс и пакет систем безопасности ADAS.

А стандартный 204-сильный дизельный двигатель оставили без модификаций. Он работает в паре с 6-ступенчайто автоматической КПП. Цена Mitsubishi Triton Terra – 73 700 долларов. Автомобиль подготовили в количестве 300 экземпляров для Бразилии.

