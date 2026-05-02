Новый практичный внедорожник Toyota получил самое необычное оснащение

Новая Toyota Hilux 2026 года дебютировала как недорогой практичный внедорожник популярного формата. Японский пикап предлагает конфигурации почти для любых предпочтений, но теперь у машины появилось самое необычное оснащение.

Фактически, с помощью модификаций от компании Rung Rueng Service (RRS) из Таиланда модель Toyota Hilux превратили в самосвал. Подробности стали известны Carscoops.

Кроме откидной грузовой платформы (с грузоподъемностью 5 тонн), пикап Toyota Hilux получил укрепленную подвеску и лебедку. Также предлагается набор деталей для бездорожья со специальными покрышками и защитными элементами.

Ранее производитель рассекретил модель Toyota Hilux 2026 в стандартной конфигурации. Кузов сохранили от прежнего пикапа, но изменился декор и оформление передней части. Заменили фары и бамперы.

Моторы Toyota Hilux 2026 года:

бензин 2,7 л (163 л.с.);

дизель 2,8 л (204 л.с.);

электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).

К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой.

