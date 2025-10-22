Дешевый экономичный кроссовер Toyota показали в новом виде

Бюджетный кроссовер Toyota Yaris Cross недавно претерпел модернизацию и получил экономичную силовую установку с низким расходом топлива. Теперь дешевый автомобиль показали в новом виде.

На канале TALKWHEELS предложили вариант дизайна для Toyota Yaris Cross GR Sport. Это более спортивное исполнение модели с эффектным стилистическим пакетом.

После недавнего обновления дизайн Toyota Yaris Cross почти не изменился. Производитель ограничился дополнительными оттенками в цветовой гамме кузова и добавил новые колесные диски.

В оснащении Toyota Yaris Cross есть мультимедийная система с голосовым управлением, улучшенная шумоизоляция и обновленный адаптивный круиз-контроль в составе системы активной безопасности.

Кроссовер Toyota Yaris Cross получил топовую модификацию с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя и электромотора суммарной отдачей 132 л.с. (185 Нм крутящего момента). Комбинированный расход топлива – 4 л/100 км. Цена гибрида Toyota Yaris Cross – около 25 000 евро.

