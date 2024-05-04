Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

В современном мире цены на безопасные и одновременно динамичные автомобили достигают значительных высот. Но это не значит, что желающим получать удовольствие от вождения придется поставить под угрозу свой бюджет.

На рынке представлено несколько доступных моделей, которые придутся по душе любителям острых ощущений. Список этих автомобилей опубликовал USNews.

Hyundai Elantra N

Hyundai Elantra N 2024 года – это отличный компактный спортивный автомобиль, благодаря своим скоростным характеристикам и ловкой управляемости. Его хвалят за надежный двигатель, маневровую динамику вождения и впечатляющий список функций.

Также авто имеет высокоэффективные тормоза, заднюю опору шасси, передний дифференциал повышенного трения и стартовый контроль.

Volkswagen GTI

Volkswagen GTI сочетает в себе динамическую управляемость, сильное торможение и мощный двигатель с турбонаддувом, автоматическим силовым агрегатом и двойным сцеплением.

Также авто сочетает в себе впечатляющую производительность и практичность благодаря удобным, просторным сиденьям и большому грузовому пространству.

Nissan Z

Nissan Z 2024 поражает своими динамическими характеристиками, сочетающими в себе захватывающее ускорение и динамичное прохождение поворотов.

Несмотря на ограниченное грузовое пространство, Z является всесторонне развитым спортивным автомобилем, который привлекателен в управлении и оснащен практичными функциями.

Subaru BRZ

Subaru BRZ 2024 устанавливает эталон доступных спортивных автомобилей благодаря сочетанию производительности, стиля и технологий.

Под капотом у него 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 228 лошадиных сил. Также можно выбрать между шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Ford Mustang

Ford Mustang имеет 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 315 лошадиных сил.

Мощность передается на задние колеса через 10-ступенчатый автомат. Однако вы можете обновить Mustang EcoBoost за примерно 3,5 тысячи долларов и получить ручной режим, управляемый подрулевыми переключателями, установленными на руле.

Honda Civic Si

Honda Civic Si 2024 выделяется как компактный спортивный автомобиль, разработанный для энтузиастов, ищущих увлекательную производительность в сочетании с практичностью.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 200 лошадиных сил.

Subaru WRX

Subaru WRX 2024 – это спортивный автомобиль с передовыми технологиями и производительностью.

Он оснащен 2,4-литровым оппозитным двигателем с турбонаддувом, который выдает 271 лошадиную силу, передающую мощность на стандартный симметричный привод, через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Mini Cooper S

Mini Cooper, известный своим маневренным управлением и энергичным выбором двигателя, имеет высококлассный салон и интуитивно понятную информационно развлекательную систему.

В 2024 году Mini Cooper вернул механическую коробку передач в стандартной комплектации как для четырехдверных, так и для кабриолетов, удовлетворяя энтузиастов, которые ценят увлекательный опыт вождения.

Toyota GR86

Быстрый и спортивный GR86 имеет отличную динамику управляемости без необходимости использования сложных и дорогостоящих усовершенствованных систем подвески.

Автомобиль поставляется с 2,4-литровым горизонтально оппозитным четырехцилиндровым двигателем, выдающим 228 лошадиных сил.

Mazda MX-5 Miata Club

Miata поставляется с четырехцилиндровым двигателем на 181 лошадиную силу, которого предостаточно, чтобы разогнать легкий спортивный автомобиль.

Идеальной моделью для любителей вождения является комплектация Club. Она может похвастаться более жесткой подвеской и дифференциалом повышенного трения.

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