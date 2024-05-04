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Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Анна Онищенко
Авто Oboz
4 минуты
945
Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

В современном мире цены на безопасные и одновременно динамичные автомобили достигают значительных высот. Но это не значит, что желающим получать удовольствие от вождения придется поставить под угрозу свой бюджет.

На рынке представлено несколько доступных моделей, которые придутся по душе любителям острых ощущений. Список этих автомобилей опубликовал USNews.

Hyundai Elantra N

Hyundai Elantra N 2024 года – это отличный компактный спортивный автомобиль, благодаря своим скоростным характеристикам и ловкой управляемости. Его хвалят за надежный двигатель, маневровую динамику вождения и впечатляющий список функций.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Также авто имеет высокоэффективные тормоза, заднюю опору шасси, передний дифференциал повышенного трения и стартовый контроль.

Volkswagen GTI

Volkswagen GTI сочетает в себе динамическую управляемость, сильное торможение и мощный двигатель с турбонаддувом, автоматическим силовым агрегатом и двойным сцеплением.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Также авто сочетает в себе впечатляющую производительность и практичность благодаря удобным, просторным сиденьям и большому грузовому пространству.

Nissan Z

Nissan Z 2024 поражает своими динамическими характеристиками, сочетающими в себе захватывающее ускорение и динамичное прохождение поворотов.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Несмотря на ограниченное грузовое пространство, Z является всесторонне развитым спортивным автомобилем, который привлекателен в управлении и оснащен практичными функциями.

Subaru BRZ

Subaru BRZ 2024 устанавливает эталон доступных спортивных автомобилей благодаря сочетанию производительности, стиля и технологий.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Под капотом у него 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 228 лошадиных сил. Также можно выбрать между шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Ford Mustang

Ford Mustang имеет 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 315 лошадиных сил.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Мощность передается на задние колеса через 10-ступенчатый автомат. Однако вы можете обновить Mustang EcoBoost за примерно 3,5 тысячи долларов и получить ручной режим, управляемый подрулевыми переключателями, установленными на руле.

Honda Civic Si

Honda Civic Si 2024 выделяется как компактный спортивный автомобиль, разработанный для энтузиастов, ищущих увлекательную производительность в сочетании с практичностью.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Автомобиль оснащен 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 200 лошадиных сил.

Subaru WRX

Subaru WRX 2024 – это спортивный автомобиль с передовыми технологиями и производительностью.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Он оснащен 2,4-литровым оппозитным двигателем с турбонаддувом, который выдает 271 лошадиную силу, передающую мощность на стандартный симметричный привод, через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Mini Cooper S

Mini Cooper, известный своим маневренным управлением и энергичным выбором двигателя, имеет высококлассный салон и интуитивно понятную информационно развлекательную систему.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

В 2024 году Mini Cooper вернул механическую коробку передач в стандартной комплектации как для четырехдверных, так и для кабриолетов, удовлетворяя энтузиастов, которые ценят увлекательный опыт вождения.

Toyota GR86

Быстрый и спортивный GR86 имеет отличную динамику управляемости без необходимости использования сложных и дорогостоящих усовершенствованных систем подвески.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Автомобиль поставляется с 2,4-литровым горизонтально оппозитным четырехцилиндровым двигателем, выдающим 228 лошадиных сил.

Mazda MX-5 Miata Club

Miata поставляется с четырехцилиндровым двигателем на 181 лошадиную силу, которого предостаточно, чтобы разогнать легкий спортивный автомобиль.

Дешевые, но быстрые: какой автомобиль выбрать любителям адреналина в 2024 году

Идеальной моделью для любителей вождения является комплектация Club. Она может похвастаться более жесткой подвеской и дифференциалом повышенного трения.

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