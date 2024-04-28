Какой автомобиль купить прямо сейчас не за 'все деньги мира': свежий рейтинг

В современном мире, где цены на все стремительно растут, вопрос выбора нового автомобиля становится все сложнее. Иногда даже кажется, что невозможно найти надежное транспортное средство, не требующее значительных инвестиций.

Однако, к счастью, даже сегодня можно найти достойные модели автомобиля не за все деньги мира. Сars поделился рейтингом самых дешевых новых автомобилей по состоянию на апрель 2024 года.

1. Mitsubishi Mirage ES

Mirage – это субкомпактный хэтчбек, который вмещает до пяти человек. Он имеет 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и обеспечивает удивительную экономию топлива.

Стандартное оборудование Mirage включает в себя 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов.

2. Nissan Versa S

Nissan Versa 2024 оснащен функциями активной безопасности и помощи водителю, которые не часто можно увидеть в дешевых авто.

Под капотом Versa S находится 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с дополнительной CVT.

3. Kia Forte LX

Самая доступная комплектация Kia Forte 2024 оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем.

Компактный седан оснащен стандартными функциями, такими как большой 8-дюймовый сенсорный экран, Android Auto, Apple CarPlay и автоматическое экстренное торможение.

4. Hyundai Venue SE

Все модели оснащены четырехцилиндровыми двигателями в паре с CVT и 8-дюймовыми сенсорными дисплеями Apple CarPlay и Android Auto.

Стандартные функции безопасности включают автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения.

5. Chevrolet Trax LS

Обновленный 2024 Trax стал более просторным внутри и получил новый 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом под капотом.

Технологические обновления модели включают в себя 8-дюймовый центральный сенсорный экран, стандартное беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto и систему безопасности Chevy Safety Assist.

6. Kia Soul LX

Хэтчбек Soul от Kia имеет набор стандартных функций безопасности и помощи водителю, например автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и т.д.

Все модели имеют 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с CVT.

7. Nissan Sentra S

Наиболее значимыми обновлениями Nissan Sentra в 2024 году является новый CVT и функция стоп-старта, которая немного повышает топливную эффективность его 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя.

Компактный седан обеспечивает контролируемую комфортную езду с четким рулевым управлением. В стандартную комплектацию S входит 7-дюймовый сенсорный экран с подключением Apple CarPlay и Android Auto, а также набор передовых технологий безопасности Nissan Safety Shield 360.

8. 2024 Nissan Kicks S

Kicks – это небольшой переднеприводный хэтчбек. Модель имеет 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 л.с.

Помимо доступной цены, Kicks предлагает экономию твердого топлива и широкие стандартные функции безопасности. Базовая комплектация S также поставляется со стандартным круиз-контролем.

9. Hyundai Elantra SE

Hyundai Elantra 2024 получила новый стиль, дополнительные функции безопасности и некоторые обновления салона.

В 2024 году Elantra доступна только как седан, а самая доступная комплектация SE снова будет оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с мощным CVT.

10. Toyota Corolla LE

Toyota Corolla доступна как компактный седан или четырехдверный хэтчбек. Стандартно модель имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 л.с.

Corolla 2024 оснащена длинным списком стандартных функций, включая 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, автоматическим климат-контролем, системой предупреждения о выезде из полосы движения со вспомогательным управлением, адаптивным круиз-контролем и т.д.

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