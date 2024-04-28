Какой автомобиль купить прямо сейчас не за "все деньги мира": свежий рейтинг
В современном мире, где цены на все стремительно растут, вопрос выбора нового автомобиля становится все сложнее. Иногда даже кажется, что невозможно найти надежное транспортное средство, не требующее значительных инвестиций.
Однако, к счастью, даже сегодня можно найти достойные модели автомобиля не за все деньги мира. Сars поделился рейтингом самых дешевых новых автомобилей по состоянию на апрель 2024 года.
1. Mitsubishi Mirage ES
Mirage – это субкомпактный хэтчбек, который вмещает до пяти человек. Он имеет 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель и обеспечивает удивительную экономию топлива.
Стандартное оборудование Mirage включает в себя 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов.
2. Nissan Versa S
Nissan Versa 2024 оснащен функциями активной безопасности и помощи водителю, которые не часто можно увидеть в дешевых авто.
Под капотом Versa S находится 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с дополнительной CVT.
3. Kia Forte LX
Самая доступная комплектация Kia Forte 2024 оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем.
Компактный седан оснащен стандартными функциями, такими как большой 8-дюймовый сенсорный экран, Android Auto, Apple CarPlay и автоматическое экстренное торможение.
4. Hyundai Venue SE
Все модели оснащены четырехцилиндровыми двигателями в паре с CVT и 8-дюймовыми сенсорными дисплеями Apple CarPlay и Android Auto.
Стандартные функции безопасности включают автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения.
5. Chevrolet Trax LS
Обновленный 2024 Trax стал более просторным внутри и получил новый 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом под капотом.
Технологические обновления модели включают в себя 8-дюймовый центральный сенсорный экран, стандартное беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto и систему безопасности Chevy Safety Assist.
6. Kia Soul LX
Хэтчбек Soul от Kia имеет набор стандартных функций безопасности и помощи водителю, например автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выезде из полосы движения и т.д.
Все модели имеют 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с CVT.
7. Nissan Sentra S
Наиболее значимыми обновлениями Nissan Sentra в 2024 году является новый CVT и функция стоп-старта, которая немного повышает топливную эффективность его 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя.
Компактный седан обеспечивает контролируемую комфортную езду с четким рулевым управлением. В стандартную комплектацию S входит 7-дюймовый сенсорный экран с подключением Apple CarPlay и Android Auto, а также набор передовых технологий безопасности Nissan Safety Shield 360.
8. 2024 Nissan Kicks S
Kicks – это небольшой переднеприводный хэтчбек. Модель имеет 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 л.с.
Помимо доступной цены, Kicks предлагает экономию твердого топлива и широкие стандартные функции безопасности. Базовая комплектация S также поставляется со стандартным круиз-контролем.
9. Hyundai Elantra SE
Hyundai Elantra 2024 получила новый стиль, дополнительные функции безопасности и некоторые обновления салона.
В 2024 году Elantra доступна только как седан, а самая доступная комплектация SE снова будет оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с мощным CVT.
10. Toyota Corolla LE
Toyota Corolla доступна как компактный седан или четырехдверный хэтчбек. Стандартно модель имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 169 л.с.
Corolla 2024 оснащена длинным списком стандартных функций, включая 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, автоматическим климат-контролем, системой предупреждения о выезде из полосы движения со вспомогательным управлением, адаптивным круиз-контролем и т.д.
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