Дешевые электрокары из Европы оказались под угрозой со стороны китайских машин

Европейские автопроизводители отказываются от самых дешевых моделей на фоне жестких экологических требований. Но еще одна угроза – китайские машины, которые все активнее занимают нишу бюджетных автомобилей, даже в сегменте электромобилей.

Об этом рассказывает эксперт JATO Dynamics Фелипе Муньос для Motor1. В принципе, этот вопрос назревал давно. Как выстоять европейским компаниям в условиях, когда экспансия китайских автомобилей почему-то нарастает?

Европейские правительства заставляют производителей переходить на электрокары. В этом нет проблем, когда речь заходит о премиальных секторах рынка. Но покупатели доступных машин оказываются не готовы платить больше за компактные городские модели с дорогими батареями.

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В Китае экологические требования не настолько строгие. Однако EV – это модно, да и местные компании понимают перспективность сегмента за рубежом – в том числе в Европе. А благодаря дешевой рабочей силе компаниям в КНР легче адаптироваться к производству номинально более дорогих в сравнении с ДВС машин и в то же время предложить электромобиль, который дешевле того, что произведен в Европе.

Специалисты видят несколько вариантов развития событий. Во-первых, европейские компании просто отдадут бюджетный сегмент китайским авто. Во-вторых, можно ввести правила, ограничивающие распространение машин из КНР. В-третьих, глобальные бренды перенесут производство недорогих EV в Китай – некоторые уже это делают.

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