Доступный недорогой автомобиль Kia для семьи показали на первых фото

Большой Kia Carnival для семьи – известный недорогой автомобиль с практичным салоном, который нравится покупателям во всем мире. Корейская компания готовит новый вариант модели для 2024 года. Машину уже показали на фото без камуфляжа – дизайн полностью раскрыт.

Об этом сообщает Motor1. Кардинальных перемен с точки зрения смены форм-фактора не произошло. Это по-прежнему крупный, длинный и широкий минивэн с прямыми линиями. Но обновление принесло сильные изменения в деталях.

Оформление передней и задней частей кузова полностью переработали. Заменили бамперы, установили широкую решетку, новые фары и фонари, которые сзади соединили тонкой горизонтальной светодиодной полосой.

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Теперь новый Carnival 2024 модельного года стал похож на современные кроссоверы Kia. Также производитель подготовил новые колесные диски и пересмотрел палитру цветов кузова.

Ожидается, что новый Kia Carnival 2024 модельного года получит расширенное оснащение и крупные мониторы в салоне для водителя и пассажиров. Также в линейке может появиться гибридная силовая установка.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал о новом электрическом кроссовере Mercedes, который показали в сети.