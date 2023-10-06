Дешевые автомобили Suzuki заполонили рынок: компания отчиталась о высоких продажах

Автомобили Suzuki, известные во всем мире как дешевые и надежные, заполонили рынок. Японская компания отчиталась о высоких продажах как раз к моменту годовщины своего существования.

Motor1 сообщает, что в октябре 1955 года появилась первая модель производителя – Suzuki Suzulight. С того момента суммарные продажи автомобилей компании по всему миру уже достигли 80 миллионов штук.

От этого количества 36% пришлись на домашние японские продажи. А 20%, то есть пятую часть, занимает компактная модель Suzuki Alto в разных поколениях.

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Сегодня компания производит автомобили, мотоциклы, моторы для водного транспорта и другую технику в 10 странах мира на 15 предприятиях.

Компания видит свое будущее в дальнейшем развитии машин, которые так нравятся покупателям. Ближайшая новинка – новое поколение Suzuki Swift. Фотографии модели уже показали в предсерийном варианте. Ожидается, что в продажу новинка отправится почти без изменений.

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