Лучшие б/у авто для топливного кризиса: рейтинг экономичных машин

Экономия топлива – всегда актуальная тема для украинских водителей. Эти б/у автомобили помогут не разориться на заправке – никакой топливный кризис не страшен. В рейтинге машин с пробегом собрали очень разные модели для всех покупателей.

Мы в OBOZREVATEL нашли доступные машины, которые позволят сэкономить на топливе. А некоторые модели позволят и вовсе не заезжать на заправку.

Самые экономичные б/у авто для топливного кризиса:

Octavia Combi; Nissan Leaf; Toyota Aygo; Toyota Corolla; Suzuki Ignis.

Победитель – Octavia Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Машина экономичная, но по этому показателю не лидирует. Зато удобный качественный интерьер и большой багажник – дополнительные сильные качества модели.

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Б/у Leaf можно найти от $6000. Другие электромобили чуть дороже. Например, Mitsubishi i-MiEV начинается с 7-8 тысяч долларов. В любом случае, польза электрокара с точки зрения экономии на бензине очевидна.

С Toyota Aygo все ясно. Это маленький автомобиль, у которого не бывает больших мощных двигателей. Эффективный результат – скромный аппетит.

Corolla – еще один экономичный автомобиль. Преимуществом модели является модификация с гибридной силовой установкой.

Suzuki Ignis – тоже гибридный автомобиль с низким расходом топлива. Вдобавок модель отличается высокой надежностью.

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