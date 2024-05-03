Дешевую и очень практичную модель Ford показали в неожиданном виде. Фото

Недорогой пикап Ford Maverick является очень практичной моделью производителя в доступном сегменте. Этот автомобиль существует на рынке уже несколько лет, но продолжает пользоваться высоким спросом и даже удивляет необычными модификациями.

О самом неожиданном Ford Maverick сообщает Carscoops. Американский дилер подготовил особую машину совместно с компаниями Saleen Performance Parts, JBL Audio, Toyo Tires и 3D Carbon для выставки SEMA 2022 года.

Maverick получил измененный кузов, яркий окрас, особые колесные диски на 22 дюйма, мощную аудиосистему и регулируемую подвеску. Но главное – это цена Ford Maverick в 85 000 долларов. Это примерно на 60 000 дороже стандартной модели.

Пикап ранее опередил своих соперников по итогам продаж. Автомобилистам нравится размер машины, ее оснащение и низкая цена. Так, популярную модель с начала 2024 года (первый квартал) в США купили 39 061 раз. Зафиксирован рост продаж почти на 82%.

Это больше, чем многие другие популярные пикапы. Результат превзошел суммарные продажи пикапов Jeep, Honda и Hyundai.

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