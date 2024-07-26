Дешевую альтернативу Toyota и Ford из Китая показали на свежих фото

Новый недорогой внедорожник BAIC BJ40 2 поколения из Китая уже вышел на рынок. У новой модели дизайн Land Rover, а цена сравнима с компактным кроссовером Toyota RAV4.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый рамный SUV – дешевая альтернатива Toyota Land Cruiser и Ford Bronco. Новый автомобиль выглядит современно. Этого удалось добиться благодаря копированию стилистики разных моделей Toyota, Ford и Land Rover – китайцы так и не научились развивать собственный дизайн. Впрочем, такой задачи никогда и не стояло.

Автомобиль получился крупный. Длина BAIC BJ40 составляет 4790 мм (колесная база – 2760 мм), ширина – 1940 мм, а высота равна 1895 мм. Дорожный просвет составляет 230 мм.

В оснащении – сразу три монитора на передней панели (один из них является цифровым щитком приборов) и беспроводная зарядка для смартфона. В движение новый BJ40 приводит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 244 л.с.

В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Привод – полный. Цена китайского внедорожника – около 25 000 долларов за базовый вариант.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новом внедорожнике Toyota.