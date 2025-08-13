Дешевле Логана: новый седан Nissan удивил низкой ценой. Фото

Новый седан Nissan N6 2025 года оказался довольно крупным бюджетным автомобилем с удивительно низкой ценой. Доступную модель показали на новых фото и сообщили подробности.

Модель Nissan N6 окажется дешевле бюджетника Рено Логан. При этом новинка с 4,8-метровым кузовом намного крупнее, а позиционируется престижнее. Подробности стали известны Autohome.

Бюджетная модель Nissan N6 готовится к выходу на рынок. Очевидно, что внешность выполнили в стиле старшей модели Nissan N7. Здесь плавные линии и деликатная детализация. Судя по всему, такой стиль нравится покупателям. Ведь седан N7 уже вызвал настоящий ажиотаж.

Электрический бюджетник с вариантами мощностью 220 и 270 сил и запасом хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч на 600 км оценили в 16 500 долларов.

При этом новый Nissan N6 должен оказаться даже дешевле, ведь позиционируется немного ниже. Автомобиль получит 100-сильный бензиновый двигатель в составе плагин-гибридной силовой установки.

