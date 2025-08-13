Новый недорогой кроссовер Kia Sportage показали в деталях

Недорогой кроссовер Kia Sportage является одним из бестселлеров самого популярного сегмента. После модернизации машину показали в деталях. Автомобиль готовят к выходу на рынок.

О модели Kia Sportage 2025 года после небольшого обновления уже почти все известно. Кроссовер показывает Autogefühl. Традиционно, производитель смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и произошло.

Новый Kia Sportage получил измененную переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2025. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы.

Двигатели Kia Sportage 2025 года:

бензин 1,6 л (150 л.с.);

бензин 1,6 л (180 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (239 л.с.);

плагин-гибрид (288 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2025 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, доступ к автомобилю с помощью смартфона, мощная аудиосистема. В продаже автомобиль появится до конца 2025 года.

