Дешевая альтернатива Kia Sportage уже на рынке, а бюджетный седан компания отложила

Новый Kia EV5 оказался дешевой альтернативой знаменитого кроссовера Sportage и уже отправился на рынок. Ожидалось, что скоро компанию ему составит бюджетный седан, но его выход в компании отложили.

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Электромобиль Kia EV4 – следующая модель сегмента, которая должна стать базовой и одной из наиболее доступных в классе. Ранее сообщалось, что машина появится в 2024 году. Но, по информации Electrek, выход модели отложили на следующий год.

Но автомобилисты уже могут купить Kia EV5. Новинка чуть крупнее Sportage. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

В оснащении Kia EV5 – доступ с помощью смартфона, трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, вентиляция кресел, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, система полуавтономного вождения.

Модификации Kia EV5 2024:

один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея 64 кВтч, запас 530 км;

два мотора, полный привод, 313 л.с., батарея 88 кВтч, запас 700 км.

Цена электрического Kia EV5 в базовом варианте – 20 700 долларов. Более мощное исполнение обойдется в 31 400 долларов.

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