Производитель дешевых машин Dacia представил самый мощный внедорожник

Dacia известна как производитель дешевых машин. Они качественные, универсальные и очень доступные. А теперь компания показала свой самый мощный внедорожник, который удивляет характеристиками.

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Dacia Sandrider – не привычный бюджетный автомобиль, которыми известен румынский бренд. В компании создали настоящего "монстра" с силовой установкой мощностью 360 л.с. Все детали компания сообщила на своем сайте.

Это гоночный болид, который подготовили для участия в различных ралли – и даже в "Дакар". Для этого здесь есть все из мира гоночных внедорожников: карбоновый кузов, высокий клиренс, 37-дюймовые покрышки и мощный мотор.

Двигатель Dacia Sandrider – 3-литровый твин-турбо V6 мощностью 360 л.с. (539 Нм). Внедорожник получил 6-ступенчатую КПП в составе полноприводной трансмиссии.

Новая Dacia начнет свое участие в спортивных состязаниях с 2025 года.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Mazda представила свой новый большой кроссовер. Это модель премиального сегмента с мощным мотором, но машина получилась недорогая.