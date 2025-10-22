Давно забытый недорогой внедорожник вернулся в Украину. Фото

Когда-то знаменитые недорогие внедорожники SsangYong из Кореи официально вернулись в Украину. Об этих автомобилях давно забыли, однако они вновь могут стать популярными благодаря низким ценам. Как SsangYong Rexton.

После смены названия на KGM в страну привезли еще одну модель – доступного соперника Toyota Prado. Детали сообщили на сайте компании.

Внедорожник SsangYong KGM Rexton – один из самых знаменитых автомобилей в линейке. У крупного 4,85-метрового автомобиля после модернизации довольно современный дизайн со смелыми линиями и эффектной светотехникой.

Новый SsangYong Rexton от KGM оснащают дизельным 2,2-литровым турбомотором мощностью 202 л.с. Цена KGM Rexton 2025 года в Украине – от 1 650 000 гривен. Даже базовый вариант получил полный привод.

С 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

