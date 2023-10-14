Что нужно знать начинающим водителям: важные моменты, о которых не говорят в автошколе

Начинающие водители должны хорошо знать не только правила дорожного движения, но и как подготовить авто к поездке. Об этом, к сожалению, не всегда рассказывают в автошколе или ученики считают это не столь важной информацией.

Но OBOZ.UA собрал правила, которые помогут безопасно чувствовать себя на дороге. Помните, что правильно настроенный автомобиль обеспечит комфорт и уверенность водителю.

Зеркало

В первую очередь нужно настроить зеркала так, чтобы водителю было хорошо видно полосы рядом. Это поможет вовремя выявлять потенциальные опасности при маневрировании. Признаками "слепых зон" могут быть частичное отображение заднего вида или некорректная пропорциональность отображения проезжей части и кузова автотранспорта.

Видео дня

Колеса

Опытные водители "чувствуют" как расположенные колеса, например, во время парковки. Вы должны знать, как двигается авто, чтобы избежать выезда на бордюр или на другие препятствия. Вы можете использовать пластиковую бутылку, чтобы лучше узнать свой транспорт. Примните ее ногой и положите на асфальт, затем левым и правым колесом поочередно старайтесь наехать на бутылку.

Тормоза

Если вы проехали через большую лужу, то нужно просушить тормоза. Прерывистыми движениями нажимайте на педаль тормоза. Путем трения и нагревания тормозных колодок влага испарится.

Высокие автомобили на дороге

Водители должны обращать внимание не только на авто впереди, но и на другой транспорт из потока, особенно это касается грузовиков или автобусов. Из таких транспортных средств лучше видны события на дороге, поэтому если вы увидели, что автобус начал съезжать на другую полосу, то, возможно, впереди произошла авария.

Аккумулятор

Если вы долго не можете завести машину, возможно, дело в аккумуляторе. Разогреть его поможет включение радио, света или аварийки.

Кондиционер

Кондиционер нужно регулярно включать, так как трубки начнут высыхать из-за истечения охлаждающей жидкости.

Парковка

Неопытным водителям поможет припарковаться передом полоска скотча, наклеенная на лобовое стекло. Когда во время парковки полоска совпадет с бордюром, нужно остановиться.

Автомобиль в соседней полосе

Время от времени следите за двигающимся в соседней полосе автомобилем. Если машина начинает тормозить, то вам лучше поступить так же.

Скорость

Обычно на прямой и качественной дороге водители не следят за скоростью, но если вы не знаете эту местность, лучше притормозить, потому что может быть неожиданный поворот или яма впереди.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы экспертов, когда следует менять резину на авто на зимнюю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.