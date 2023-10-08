Когда следует менять резину на авто на зимнюю: советы экспертов

Каждый год в смену сезона водители – как новички, так и опытные – задаются вопросом: когда настает пора менять шины. Если вы установите зимнюю резину слишком рано, она будет изнашиваться быстрее, если слишком поздно – вождение станет более опасным для вас.

Издание Carstuff обратилось к экспертам за советами по правильному "переобуванию" авто осенью. И они рассказали все нюансы в деталях.

Когда пора менять резину на зимнюю?

Специалисты рекомендуют ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха. Когда она достигнет отметки 5-7 градусов, можно записываться на шиномонтаж. В этот период начинаются заморозки на почве и утром дороги могут покрываться льдом, даже если днем относительно тепло. Зимняя резина обеспечит лучшее сцепление с дорожным покрытием в таких условиях.

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Если переобуться раньше, она будет просто изнашиваться быстрее, чем предусмотрено. А вот дождаться первых стабильных морозов ошибкой, напротив, не будет. Главное – успеть до первого снега.

Что произойдет, если поспешить с переобуванием авто?

Если сменить резину слишком рано, она не будет обеспечивать достаточное сцепление с дорогой. В некоторых случаях шины могут даже потрескаться от высокой температуры, к которой они не приспособлены. Если ездить на таких шинах достаточно долго, они могут повредиться так сильно, что станут непригодными для дальнейшего использования.

Следует ли полагаться на всесезонные шины?

Так называемая всесезонная резина, равно как и летняя, не выдерживает экстремально низких температур. А это значит, что она не обеспечит соответствующего качества сцепления с дорогой, что может оказаться опасным на скользком асфальте. Поэтому опытные механики рекомендуют зимой использовать специально разработанные для низких температур шины.

Не справится всесезонная резина и со снегом. Поэтому ее можно использовать в тёплую половину года, но не в холодную.

Нужно ли ждать снега, чтобы надеть зимние шины?

Ни в коем случае нет. Если выехать в снежную погоду даже на очищенную дорогу на летней резине, сила сцепления будет крайне низкой и риск потерять управление и попасть в ДТП вырастет очень сильно.

Только зимние шины имеют специально разработанный протектор, который может преодолевать заснеженные пути. И когда снег выпадет впервые за сезон, лучше уже иметь подготовленное к этому моменту авто. Поэтому ориентируйтесь на такой показатель прогноза погоды, как температура, а не на осадки.

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