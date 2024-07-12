Что должен включить водитель перед парковкой автомобиля? Быстрый тест на знание ПДД

Световые указатели, такие как сигналы поворота или аварийная сигнализация, являются важным средством для общения участников дорожного движения. Но четко ли вы знаете и соблюдаете требования ПДД к использованию таких сигналов?

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Проверить свои знания предлагает TikTok-блог "А знаешь ли ты ПДД?" Предлагаемая им задача рассматривает ситуацию, в которой водитель намерен припарковаться задним ходом у правой обочины и должен предупредить об этом. Какими сигналами он должен при этом воспользоваться? Вариантов ответа есть два:

световыми указателями правого поворота; аварийной сигнализацией.

Следовательно, по условиям задачи водитель намерен выполнить остановку у правого края проезжей части. Для этого ему нужно сдать назад и дать другим участникам движения понять, какой именно маневр он сейчас выполнит.

Чтобы выбрать правильный сигнал, обратимся к требованиям ПДД. Световые указатели поворота используются перед началом движения и остановкой, а также перед перестройкой, поворотом или разворотом. Требований к использованию аварийной сигнализации больше. Ее включают, при следующих обстоятельствах:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского или в результате ослепления водителя светом фар;

на механическом транспортном средстве, двигающемся с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено настоящими Правилами;

на буксируемом механическом транспортном средстве;

на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящим организованную группу детей, во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;

в случае совершения ДТП (ДТП).

Из всех перечисленных вариантов под заданную ситуацию подходит только вариант с перестройкой. Следовательно, водителю авто по задаче перед парковкой нужно включить указатель правого поворота. Правильным вариантом ответа является первый.

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