Какие оптические иллюзии могут быть у водителя авто: объяснение и чем опасны

Оптические иллюзии на дороге являются источником изрядной опасности. Неправильно визуально оценив ситуацию, водитель может серьезно нарушить ПДД и вызвать дорожную аварию.

Видео дня

Чтобы помочь разобраться с потенциально опасными ситуациями, TikTok-блог "А ты знаешь ПДД?" опубликовал список подобных иллюзий. Обратите на него внимание и всегда учитывайте, когда вы находитесь за рулем.

Цветовая иллюзия

Подавляющее большинство людей неодинаково воспринимают движущиеся объекты разных цветов. Так темное авто кажется более медленным, а расстояние до него – большим, чем на самом деле. Поэтому скорость движения темной машины и расстояние до нее часто недооценивают.

А вот светлые автомобили, напротив, производят впечатление чрезвычайно быстрых и расположенных гораздо ближе, чем на самом деле. Поэтому положение и скорость транспортного средства, окрашенного в светлый цвет, в основном переоцениваются.

Именно из-за этого более безопасными на дороге являются светлые машины. Или автомобили, окрашенные в яркий цвет.

Иллюзия скорости

Если вы долгое время двигаетесь по дороге с постоянной скоростью, мозг адаптируется к этим условиям. Так может возникнуть ошибочная оценка собственной скорости. Вам будет казаться, что вы двигаетесь довольно медленно, хотя на деле вы можете передвигаться очень быстро. Поэтому постоянно контролируйте себя с помощью спидометра.

Иллюзия времени

То, как вы управляете автомобилем, может сильно зависеть от вашего настроения. Так водителю, который чувствует себя психологически хорошо, ощущает эмоциональный подъем, кажется, что время летит быстро. А вот плохое настроение "замедляет" течение времени. По крайней мере, по ощущениям.

Так же, когда вы спешите, над вами нависает ощущение, что времени катастрофически мало и нужно двигаться быстрее. Уровень внимательности снижается, водитель начинает паниковать и это может провоцировать нарушение правил. Именно поэтому важно не суетиться на дороге и максимально держать свое волнение под контролем.

Всегда имейте в виду, что нам кажется, что время течет в два раза быстрее, когда мы спешим. Но это всего лишь иллюзия, искаженное восприятие мира. Терпимость, внимательность, отсутствие суеты и постоянное отслеживание фактической скорости автомобиля может спасти жизнь вам и другим людям. Старайтесь в любой ситуации максимально сохранять спокойствие

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было быстро определить правильное направление движения авто.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.