Chrysler внезапно рассекретил недорогой автомобиль для семьи. Фото

Казалось, что знаменитый минивэн Chrysler Pacifica скоро уйдет в историю вместе с некогда популярным форматом практичной машины для семьи. Однако производитель внезапно обновил этот недорогой автомобиль.

Видео дня

От имени Chrysler Voyager отказались в пользу нового исполнения Chrysler Pacifica LX. Это самый дешевый вариант модели с ценой от $41 495 (он сохранит внешность предшественника). Подробности о машине стали известны Carscoops.

За эту невысокую цену покупатели получают огромный практичный минивэн – Pacifica остается уникальным представителем этого сегмента. Во всяком случае, на рынке США.

С модернизацией новый Chrysler Pacifica 2027 модельного года получил полностью переработанную переднюю часть с эффектной светотехникой и крупной фальшрадиаторной решеткой.

Минивэн Pacifica можно заказать с передне- и полноприводной трансмиссией. Производитель оставит в линейке мощный 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 на 287 л.с.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие новые кроссоверы 2026 года.