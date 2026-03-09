8 из 10: список лучших новых кроссоверов 2026 года

Для многих покупателей новый кроссовер – следующий автомобиль, который появится в гараже или на парковке возле дома. Чтобы помочь с выбором, эксперты назвали лучшие машины 2026 года. При этом 8 из 10 моделей в списке можно назвать недорогими.

Специалисты составили рейтинг новых кроссоверов, которые советуют покупать. Список от Auto Express включает долгожданные автомобили, которые в зависимости от рынка уже отправились в продажу.

В первую очередь внимание привлекают самые дешевые автомобили – таких кроссоверов в списке как раз большинство. В рейтинге выделяются разве что модели BMW X3 и Tesla Model Y. Но даже по меркам своих производителей это недорогие машины.

Лучшие новые кроссоверы 2026 года по мнению Auto Express:

Skoda Elroq; Renault 4; Nissan Qashqai; Skoda Kodiaq; Dacia Bigster; Hyundai Santa Fe; Dacia Duster; Tesla Model Y; Citroen C5 Aircross; BMW X3.

