8 из 10: список лучших новых кроссоверов 2026 года
Для многих покупателей новый кроссовер – следующий автомобиль, который появится в гараже или на парковке возле дома. Чтобы помочь с выбором, эксперты назвали лучшие машины 2026 года. При этом 8 из 10 моделей в списке можно назвать недорогими.
Специалисты составили рейтинг новых кроссоверов, которые советуют покупать. Список от Auto Express включает долгожданные автомобили, которые в зависимости от рынка уже отправились в продажу.
В первую очередь внимание привлекают самые дешевые автомобили – таких кроссоверов в списке как раз большинство. В рейтинге выделяются разве что модели BMW X3 и Tesla Model Y. Но даже по меркам своих производителей это недорогие машины.
Лучшие новые кроссоверы 2026 года по мнению Auto Express:
- Skoda Elroq;
- Renault 4;
- Nissan Qashqai;
- Skoda Kodiaq;
- Dacia Bigster;
- Hyundai Santa Fe;
- Dacia Duster;
- Tesla Model Y;
- Citroen C5 Aircross;
- BMW X3.
