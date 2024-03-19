Honda показала новый недорогой кроссовер с очень экономичным мотором

Компактный недорогой кроссовер Honda Vezel, который на некоторых рынках известен под именем HR-V, выходит на рынок после модернизации. Главная фишка модели – очень экономичный мотор с низким расходом топлива.

В компании Honda понимают, что покупателям нравятся кроссоверы, в том числе когда речь заходит об электрифицированных моделях. Именно на таких машинах производитель продолжает делать акцент. А новый Honda Vezel 2024 года показали на сайте компании.

Дизайн нового Honda Vezel/HR-V изменился не так уж сильно, но стал современнее. Обновили бамперы и задние фонари, расширили палитру цветов, предложили другие колесные диски.

Еще больше в линейке выделяется новая модификация Honda Vezel Hunt. Этот кроссовер стилизовали под машину для бездорожья, хотя изменения ограничиваются скорее стилистическими приемами вроде ярких акцентов и декора.

В движение экономичную модель приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового двигателя. Комбинированный расход топлива – 4,2 л/100 км.

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