Бюджетный кроссовер Dacia Bigster показали на новых фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 модельного года полностью рассекретили. Недорогой автомобиль для большой семьи показали на новых фото. Эта модель по размерам напоминает Toyota RAV4, но окажется намного доступнее.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Но такая модификация появится позже – пока салон пятиместный.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster 1 поколения построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Ожидается, что модель будет стоить до 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Ранее сообщалось, что конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году, а живая премьера состоится в рамках Автошоу в Париже.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый большой кроссовер VW.