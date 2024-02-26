Бюджетный автомобиль будущего: Renault представила новую базовую модель

Новый Renault 5 E-Tech electric – бюджетный автомобиль ближайшего будущего, в котором нам обещают тотальную электрификацию. Модель представили официально со всеми подробностями. Автомобиль займет место базовой модели в новой линейке.

Внешность модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле уже раскрыли в ходе мировой премьеры. А детали сообщили на сайте компании.

Дизайн ранее раскрыли полностью благодаря утечкам патентных изображений. Теперь же внешность рассекретили официально. Новинка продолжает стилистику концепта 2021 года.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric выполнили в стиле бюджетного хэтчбека Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Новая бюджетная модель Renault получит несколько силовых установок мощностью 95, 122 и 150 сил. Самый мощный вариант приблизится к 270 л.с. и может получить полный привод, такой электрокар появится позже.

Ориентировочный запас хода – 400 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом на 300 км. Цена Renault 5 E-Tech electric – около 25 000 евро.

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