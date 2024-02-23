Еще один новый бюджетный кроссовер Renault показали на фото в сети

Новый кроссовер Renault 4 – долгожданный бюджетный электромобиль от французской компании. Автомобиль готовят к дебюту, а сейчас появились новые живые фото перспективной модели.

О машине сообщает Carscoops. Новые изображения довольно подробно раскрывают формат недорогого электромобиля Renault 4. Хотя кузов и спрятан под камуфляжной пленкой, что не позволяет рассмотреть мелкие детали.

Оригинальный Renault 4 производили с 1962 по 1994 год. Это один из наиболее массовых автомобилей в истории мирового автопрома и настоящая икона французского производителя. Ретро-черты появятся в новом наследнике.

Ожидается, что в 2025 году Renault 4 отправится в производство. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку ХХ столетия, это уже хорошо заметно.

Спереди должна появиться лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Сзади – вертикальные фонари. Также, вероятно, дешевый электромобиль Renault получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова до 4,2 м.

Точных характеристик пока нет. Скорее всего, машина получит мотор на 134 л.с. Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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