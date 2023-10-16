Будут блестеть: чем почистить дома автомобильные фары

Наступление холодного сезона означает, что у автовладельцев прибавляется хлопот по уходу за машиной. В частности, необходимо будет регулярно очищать от грязи автомобильные фары – от их состояния зависит безопасность водителя в пору, когда большую часть суток на улице темно.

Но как почистить фары, чтобы они сверкали и дольше оставались чистыми? И что справится не просто с грязными, но и пожелтевшими и потускневшими фонарями? OBOZ.UA узнал несколько секретов.

Зубная паста

Обычное чистящее средство не только отчистит стекло фары от грязи, но и аккуратно ее отбелит и отполирует. Нанесите немного пасты на фару и разотрите ее легкими круговыми движениями с помощью салфетки из микрофибры. Затем оставьте пасту на несколько минут, чтобы она лучше растворила грязь, а в конце смойте водой и протрите фары досуха.

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Пищевая сода и WD-40

Очень хороший результат дает неожиданное сочетание пищевой соды с универсальной смазкой WD-40. Возьмите нужное вам количество соды и смешайте со смазкой до пастообразной консистенции. Эта смесь будет достаточно абразивной, чтобы снять с фары устойчивую грязь, и при этом не слишком жесткой, поэтому не повредит ее поверхность. Нанесите пасту на поверхность осветительного прибора и разотрите круговыми движениями с помощью тряпки. Снимать средство тоже лучше тряпкой, после чего останется только промыть фару водой и высушить ее текстильным или бумажным полотенцем.

Готовый набор для чистки фар

Это несколько более дорогой вариант, но в такие наборы входит все необходимое для восстановления состояния фар – очиститель, полироль, скребки, салфетки и т.д. Все, что останется сделать, это следовать инструкциям по использованию набора, и фара будет снова светить, как новая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой штраф ждет водителей, которые в зимний сезон не включают фары во время езды.

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