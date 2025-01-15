Будете удивлены: какие бренды авто возглавили рейтинг наименее безопасных

Когда речь идет о покупке автомобиля, вопрос безопасности всегда занимает центральное место. Системы предупреждения о выезде из полосы движения, подушки безопасности и другие функции часто оказывают влияние на выбор покупателей.

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Однако, как показывает практика, лучшим критерием безопасности остаются результаты краш-тестов. Автомобили демонстрируют значительную разницу в оценках, и хотя наличие определенной марки не всегда гарантирует безопасность, некоторые тенденции прослеживаются.

Данные, предоставленные Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), позволяют определить автомобили с самыми плохими показателями. Эти организации используют системы оценки, включая пятизвездную шкалу для NHTSA и звание Top Safety Pick для IIHS. На основе анализа данных был составлен рейтинг марок с наихудшими показателями безопасности, которые получили плохие результаты как в тестах, так и в статистике смертности.

Hyundai

Несмотря на признание отдельных моделей Hyundai, таких как Tucson и Palisade, у бренда есть тревожные показатели смертности. По данным NHTSA, Hyundai Venue стал самым опасным автомобилем в своем классе. Уровень смертности пассажиров этого компактного внедорожника в четыре раза превышает средний. Аналогично Hyundai Kona также отметился высокими показателями смертности.

Следует отметить, что Hyundai владеет другими брендами, включая Kia и Genesis, которые демонстрируют гораздо лучшие результаты. Однако общая картина показывает, что некоторые модели Hyundai оставляют желать лучшего в сфере безопасности.

Шевроле

Chevrolet также оказался среди брендов с самыми плохими показателями безопасности. Такие модели, как Malibu и Impala, демонстрируют высокий уровень смертности среди водителей, а внедорожник Trailblazer имеет вдвое выше средней частоты смертельных аварий. Спортивные модели бренда, включая Camaro и Corvette, тоже оказались среди самых опасных.

Хотя некоторые крупные внедорожники Chevrolet такие, как Tahoe, имеют относительно лучшие результаты, общий уровень безопасности бренда вызывает беспокойство.

Mitsubishi

Mitsubishi Mirage G4 занимает одну из самых плохих позиций в рейтинге из-за высокого уровня смертности пассажиров. В исследованиях iSeeCars этот автомобиль показал в 4,8 раза более высокие показатели смертности, чем средние. Схожие проблемы наблюдаются и у Outlander Sport, особенно в некоторых регионах США, где частота смертельных аварий в 11 раз превышает среднюю.

Несмотря на доступность моделей Mitsubishi, их безопасность остается под вопросом, особенно если речь идет о самых маленьких транспортных средствах бренда.

Porsche

Porsche 911, несмотря на высокие оценки в краш-тестах, отличается высокими показателями смертности. По данным NHTSA, этот автомобиль имеет в 4,6 раза более высокий уровень смертности, чем средний показатель среди транспортных средств.

Эксперты отмечают, что высокий уровень смертности может быть связан не только с характеристиками автомобиля, но и агрессивным стилем вождения, характерным для владельцев спортивных авто. Впрочем, для тех, кто ценит безопасность, есть более безопасные альтернативы среди других спортивных брендов.

Honda

Хотя Honda является одним из самых продаваемых брендов в мире, ее модели тоже не лишены проблем с безопасностью. К примеру, Honda CR-V Hybrid имеет более высокий уровень смертельных аварий, чем большинство подобных моделей. Civic также демонстрирует нелестные показатели по сравнению с конкурентами.

В то же время некоторые другие модели бренда, такие как Honda CR-V 4WD, демонстрируют более низкий уровень смертности, что делает общую ситуацию неоднозначной. Покупатели должны быть особенно внимательны, анализируя рейтинги конкретных моделей.

Исследования свидетельствуют, что даже популярные бренды могут иметь модели с низкими показателями безопасности. Поэтому потенциальным покупателям важно обращать внимание не только на всеобщую репутацию марки, но и на результаты тестов отдельных моделей.

Хотя некоторые автомобили могут получать высокие оценки в краш-тестах, высокий уровень смертности пассажиров или водителей остается тревожным сигналом.

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