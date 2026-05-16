Большой дешевый седан Hyundai показали на новых фото

Новый Hyundai Grandeur 2027 модельного года дебютировал как большой современный седан. При этом корейский автомобиль с эффектным дизайном получился дешевым. Машину показали на новых фото после официальной премьеры.

OBOZ.UA напоминает, что на некоторых рынках популярность седанов все еще довольно высока. Производитель решил усилить позиции с более современной машиной. Новый Grandeur при этом получил скромное обновление, но автомобиль смотрится очень эффектно.

Внешность до сих пор довольно строгая, но стилю добавили визуальной агрессивности с новой светотехникой и измененными бамперами.

Также для 5-метрового седана Hyundai Grandeur 7 поколения подготовили новые колесные диски и расширенную палитру окраски кузова. В салоне Hyundai Grandeur увеличились экраны и появились новые материалы отделки.

В Корее с ценой Hyundai Grandeur от 28 000 долларов автомобиль оснащают разными двигателями с отдачей 190-300 л.с.

