Большие, практичные и доступные: лучшие кроссоверы для семейных покупателей
Б/у кроссоверы всегда дешевле новых моделей. Это не значит, что цена – их единственное достоинство. Появился список больших, практичных и доступных кроссоверов, которые понравятся многим покупателям по набору параметров.
Лучшие кроссоверы с пробегом определили эксперты What Car. Они подобрали разные модели на вторичке с ценой не более 25 000 долларов. Каждое предложение является отличным вложением средств. И все модели довольно свежие и отличаются от привычного представления о машинах с пробегом.
Лучшие б/у кроссоверы до 25 000 долларов:
- Peugeot 5008;
- Audi Q5;
- Ford Kuga;
- Skoda Kodiaq;
- Volvo XC60;
- Citroen C5 Aircross;
- Kia Sorento;
- Hyundai Santa Fe;
- BMW X3;
- SEAT Tarraco.
На первое место в рейтинге поставили модный Peugeot 5008. Удобный салон и качественная отделка – преимущества этой практичной модели.
Следующие четыре позиции заняли модели Audi, Ford, Skoda, Volvo. Неудивительно, что эти машины расположились в списке так близко. Эксперты отметили множественные плюсы.
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