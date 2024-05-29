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Большие, практичные и доступные: лучшие кроссоверы для семейных покупателей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Kodiaq

Б/у кроссоверы всегда дешевле новых моделей. Это не значит, что цена – их единственное достоинство. Появился список больших, практичных и доступных кроссоверов, которые понравятся многим покупателям по набору параметров.

Лучшие кроссоверы с пробегом определили эксперты What Car. Они подобрали разные модели на вторичке с ценой не более 25 000 долларов. Каждое предложение является отличным вложением средств. И все модели довольно свежие и отличаются от привычного представления о машинах с пробегом.

Лучшие б/у кроссоверы до 25 000 долларов:

  1. Peugeot 5008;
  2. Audi Q5;
  3. Ford Kuga;
  4. Skoda Kodiaq;
  5. Volvo XC60;
  6. Citroen C5 Aircross;
  7. Kia Sorento;
  8. Hyundai Santa Fe;
  9. BMW X3;
  10. SEAT Tarraco.
Peugeot 5008

На первое место в рейтинге поставили модный Peugeot 5008. Удобный салон и качественная отделка – преимущества этой практичной модели.

Следующие четыре позиции заняли модели Audi, Ford, Skoda, Volvo. Неудивительно, что эти машины расположились в списке так близко. Эксперты отметили множественные плюсы.

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