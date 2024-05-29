Большие, практичные и доступные: лучшие кроссоверы для семейных покупателей

Б/у кроссоверы всегда дешевле новых моделей. Это не значит, что цена – их единственное достоинство. Появился список больших, практичных и доступных кроссоверов, которые понравятся многим покупателям по набору параметров.

Лучшие кроссоверы с пробегом определили эксперты What Car. Они подобрали разные модели на вторичке с ценой не более 25 000 долларов. Каждое предложение является отличным вложением средств. И все модели довольно свежие и отличаются от привычного представления о машинах с пробегом.

Лучшие б/у кроссоверы до 25 000 долларов:

Peugeot 5008; Audi Q5; Ford Kuga; Skoda Kodiaq; Volvo XC60; Citroen C5 Aircross; Kia Sorento; Hyundai Santa Fe; BMW X3; SEAT Tarraco.

На первое место в рейтинге поставили модный Peugeot 5008. Удобный салон и качественная отделка – преимущества этой практичной модели.

Следующие четыре позиции заняли модели Audi, Ford, Skoda, Volvo. Неудивительно, что эти машины расположились в списке так близко. Эксперты отметили множественные плюсы.

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