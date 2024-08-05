Бензин – не проблема: в новый рейтинг попали лучшие недорогие авто на электротяге
Электромобили оказались не такими уж популярными. Значит, на вторичном рынке цены на б/у автомобили на электротяге снижаются. В продаже есть множество интересных недорогих предложений. Еще один плюс – бензин им совсем не нужен.
Эти доступные электрокары из списка являются лучшими. Рассказываем об электромобилях с пробегом на основе рейтинга What Car. Британские эксперты выбрали несколько моделей разных сегментов.
Среди них есть компактные и крупные машины, городские хэтчбеки и практичные семейные кроссоверы. Каждый покупатель найдет для себя лучший вариант.
Лучшие недорогие б/у электромобили в 2024 году:
- Tesla Model 3;
- Peugeot e-208;
- Kia e-Niro;
- Skoda Enyaq;
- Volkswagen ID.3;
- MG 5 EV;
- Cupra Born;
- Kia EV6;
- Hyundai Ioniq 5;
- Mercedes-Benz EQC.
На первом месте – Model 3 от компании Tesla. Чем она понравилась экспертам? Практичностью, большим запасом хода и мощным мотором. Но среди минусов – низкое качество сборки. Многие жалуются именно на это.
Компактный кроссовер Kia e-Niro – просторный и хорошо оснащенный электромобиль. Но медленная зарядка не является сильной стороной.
Выбор среднестатистического покупателя – Volkswagen ID.3. Он хорошо управляется, предлагает просторный салон и большой запас хода. Специалисты не забыли про минусы – дешевая отделка и неудачная мультимедийная система.
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