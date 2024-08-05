Бензин – не проблема: в новый рейтинг попали лучшие недорогие авто на электротяге

Электромобили оказались не такими уж популярными. Значит, на вторичном рынке цены на б/у автомобили на электротяге снижаются. В продаже есть множество интересных недорогих предложений. Еще один плюс – бензин им совсем не нужен.

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Эти доступные электрокары из списка являются лучшими. Рассказываем об электромобилях с пробегом на основе рейтинга What Car. Британские эксперты выбрали несколько моделей разных сегментов.

Среди них есть компактные и крупные машины, городские хэтчбеки и практичные семейные кроссоверы. Каждый покупатель найдет для себя лучший вариант.

Лучшие недорогие б/у электромобили в 2024 году:

Tesla Model 3; Peugeot e-208; Kia e-Niro; Skoda Enyaq; Volkswagen ID.3; MG 5 EV; Cupra Born; Kia EV6; Hyundai Ioniq 5; Mercedes-Benz EQC.

На первом месте – Model 3 от компании Tesla. Чем она понравилась экспертам? Практичностью, большим запасом хода и мощным мотором. Но среди минусов – низкое качество сборки. Многие жалуются именно на это.

Компактный кроссовер Kia e-Niro – просторный и хорошо оснащенный электромобиль. Но медленная зарядка не является сильной стороной.

Выбор среднестатистического покупателя – Volkswagen ID.3. Он хорошо управляется, предлагает просторный салон и большой запас хода. Специалисты не забыли про минусы – дешевая отделка и неудачная мультимедийная система.

OBOZ.UA ранее показывал новую практичную модель Ford с низкой ценой.