В каких авто лучше спать: какую модель выбрать фанатам кемпинга

Автомобильные путешествия становятся все более популярными. Они дешевле туров, не привязывают к конкретному месту и позволяют увидеть больше нестандартных локаций. Но если отправляться в длительную поездку, важно, чтобы в машине было достаточно пространства для сна – тогда можно будет останавливаться в автокемпингах.

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Издание Engineerie составило топ автомобилей, в которых будет комфортно ночевать. Вот их перечень.

Полноразмерные кроссоверы

Volvo XC90

При разложенных задних сиденьях у XC90 места достаточно для семи пассажиров, если их сложить, то можно будет удобно улечься. Система подвески модели создана для того чтобы выдерживать пересеченную местность и обеспечивать вашу безопасность.

BMW X7

Как и предыдущая модель BMW X7, может вместить семь пассажиров или стать удобным спальным местом. X7 оснащен впечатляющими функциями, такими как задняя дверь с электроприводом, подогрев сидений, круиз-контроль, люк на крыше, отдельные порты для подзарядки и задние сенсорные кнопки, что делает его идеальным автомобилем для кемпинга и сна. Однако стоит отметить, что X7 является дорогостоящим вариантом из-за его премиальных предложений.

Toyota Sequoia

Модель японского автоконцерна совмещает надежность и комфорт. Со сложенными задними сиденьями он обеспечивает 3400 литров грузового пространства. То есть разместить снаряжение или спальный мешок будет где. Sequoia может похвастаться мощным, но экономичным двигателем и множеством впечатляющих функций.

Chevrolet Suburban

Сложенные задние сиденья этого полноценного внедорожника обеспечивают более 3400 литров пространства. При этом автомобиль может похвастаться повышенной проходимостью. Но топливо он не экономит.

Kia Telluride

Перевозить в детище корейского автопрома можно до 8 человек или сложить задний ряд сидений и превратить его в зону для сна. Его багажный отсек – один из самых просторных в своем классе.

Chrysler Pacifica

Передние и средние сиденья модели могут быть отрегулированы в соответствии с вашими потребностями. В том числе складываться так, чтобы на их месте можно было оборудовать комфортную спальную зону. К тому же это надежный и экономный автомобиль.

GMC Acadia

Безопасность и надежность автомобиля обеспечат пассажирам спокойный ночной сон в комфортном просторном салоне. Однако, чтобы обеспечить ровный пол, в более новых моделях придется убрать третий ряд сидений.

Ford Expedition

Ford Expedition – отличный автомобиль для кемпинга, потому что его большие размеры обеспечивают достаточно места для комфортного ночного сна. При этом двигатель V8 обеспечивает универсальное управление, а функция Eco-Boost – оптимальную экономию топлива. Модель также порадует высокотехнологичными функциями, чтобы вы могли развлекаться и оставаться на связи во время путешествия.

Компактные кроссоверы

Subaru Forester

Просторный интерьер авто обеспечивает дополнительное место для сна, еды, отдыха и хранения вашего туристического снаряжения. Forester оснащен мощным двигателем, легко справляющимся с дорогой и обеспечивающим плавность хода, что делает управление достаточно удобным. Но большие окна модели могут показаться некоторым неуютными для ночного сна внутри.

Honda CR-V

Японское авто будет удобным и для передвижения по городу, и для загородного кемпинга. Honda CR-V имеет ряд преимуществ, обеспечивающих комфорт и доступность. Съемные задние сиденья обеспечат дополнительное пространство в багажнике для сна.

Ford Escape

Полный привод этого надежного автомобиля делает его идеальным транспортным средством для изучения новых мест. Но внутреннее пространство автомобиля, хотя и можно изменить, сняв сиденье, оно далеко от идеала. Равно как и экономичность модели.

Jeep Cherokee

Это небольшой внедорожник, который понравится туристам и автолюбителям. Это один из лучших вариантов, если вы ищете транспортное средство, в котором можно спать. Он достаточно просторен для сна. Сидения автомобилей можно опустить, чтобы предоставить пассажирам больше пространства над головой, а второй ряд складывается, образуя платформу.

Шевроле Equinox

Это один из самых лучших автомобилей, где можно хорошо выспаться. Компоновка салона позволяет разместиться в задней части даже с надувным матрасом или спальным мешком.

Минивэны

Kia Carnival

Корейский минивэн хорошо подойдет для путешествий вдвоем. В его салоне достаточно места для хранения ваших вещей, включая надувной матрац, спальный мешок и чемодан. Спать в его салоне будет достаточно удобно.

Honda Odyssey

В этом автомобиле есть множество комфортных и роскошных удобств для хорошего ночного сна в пути. В сложенном виде задние сиденья превращаются в полноценное спальное место.

Toyota Sienna

Этот многофункциональный автомобиль может вместить восемь человек. Он хорошо известен своей надежностью, значительной экономией топлива и достаточно мощным двигателем. При этом Sienna имеет достаточно грузового пространства, чтобы обеспечить много пространства для сна.

Легковики и хэтчбеки

Nissan Note

Это идеальное компактное транспортное средство для сна, в котором поместится все необходимое для путешествия имущество и при этом останется место. Nissan Note чуть больше своих конкурентов по габаритам. Он обеспечивает выдающиеся ходовые качества и отличную топливную экономичность.

Honda Jazz

Этот автомобиль имеет большой салон, мягкие передние сиденья, просторный задний ряд и практичный грузовой отсек. Мнения о его управляемости разделились, но в дальней дороге Jazz точно обеспечит комфорт.

Volkswagen Golf Sportwagen

Volkswagen имеет репутацию производителя самых комфортных автомобилей. Volkswagen Golf Sportwagen – хороший тому пример. Это отличное транспортное средство, которое можно использовать как для сна, так и для хранения багажа. А еще в путешествии он обрадует панорамным видом и мощным 1,8-литровым двигателем с турбонаддувом.

Hyundai Veloster N

Как хэтчбек, Veloster имеет достаточно места для ночевки на отдыхе и обеспечивает хорошие характеристики за свои деньги. Veloster – это автомобиль для вас, если вы хотите, чтобы двигатель с турбонаддувом быстро разгонялся, но при этом оставалось немало пространства позади.

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