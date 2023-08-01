Самые практичные б/у автомобили: топ-10 машин с просторным салоном
Доступные и практичные автомобили – не редкость. Эксперты сформировали список самых практичных моделей, которые можно найти на вторичном рынке. Эти б/у машины предлагают 7-местный салон.
Специалисты WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для большой семьи. В итоге сформировали рейтинг, в котором есть и минивэны, и кроссоверы. Каждый выберет машину под свой вкус.
Самые практичные б/у автомобили:
- Peugeot 5008;
- Audi Q7;
- Volkswagen Touran;
- Citroën Grand C4 SpaceTourer;
- Volvo XC90;
- Ford Galaxy;
- Citroën Berlingo;
- Skoda Kodiaq;
- Ford S-Max;
- Seat Alhambra.
Эти модели очень просторны, а поэтому удобны. При этом в салоне каждой модели из списка можно разместить семь человек. Однако не все предлагают одинаковый комфорт.
От себя добавим, что в случае необходимости действительно удобного семейного автомобиля, предпочтение стоит отдавать все же минивэнам – их несколько в списке. Такие модели предлагают максимальный простор в салоне и намного практичнее даже крупных кроссоверов.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, к премьере готовится самый дешевый кроссовер Mitsubishi. Автомобиль уже показали на первых фото.