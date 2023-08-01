newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Самые практичные б/у автомобили: топ-10 машин с просторным салоном

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,1 т.
Volkswagen Touran

Доступные и практичные автомобили – не редкость. Эксперты сформировали список самых практичных моделей, которые можно найти на вторичном рынке. Эти б/у машины предлагают 7-местный салон.

Видео дня

Специалисты WhatCar проверили множество автомобилей, чтобы выбрать самые удобные для большой семьи. В итоге сформировали рейтинг, в котором есть и минивэны, и кроссоверы. Каждый выберет машину под свой вкус.

Самые практичные б/у автомобили:

  1. Peugeot 5008;
  2. Audi Q7;
  3. Volkswagen Touran;
  4. Citroën Grand C4 SpaceTourer;
  5. Volvo XC90;
  6. Ford Galaxy;
  7. Citroën Berlingo;
  8. Skoda Kodiaq;
  9. Ford S-Max;
  10. Seat Alhambra.
Ford S-Max

Эти модели очень просторны, а поэтому удобны. При этом в салоне каждой модели из списка можно разместить семь человек. Однако не все предлагают одинаковый комфорт.

От себя добавим, что в случае необходимости действительно удобного семейного автомобиля, предпочтение стоит отдавать все же минивэнам – их несколько в списке. Такие модели предлагают максимальный простор в салоне и намного практичнее даже крупных кроссоверов.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, к премьере готовится самый дешевый кроссовер Mitsubishi. Автомобиль уже показали на первых фото.