Audi выпустит самый мощный суперкар за свою историю: в планах почти 1000 лошадиных сил

Прошло чуть больше двух лет с тех пор, как компания Audi официально завершила производство своего культового среднемоторного суперкара R8. Несмотря на многочисленные заявления руководства, что прямого наследника в третьем поколении модель не получит, бренд подготовил потрясающую замену.

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Новый флагман не стал возрождать привычное имя, а получил историческое название Nuvolari в честь легендарного итальянского гонщика Тацио Нуволари, который в 1930-х годах одерживал победы для Auto Union. Этот автомобиль призван не только заполнить нишу двухдверных спортивных купе, но и продемонстрировать совершенно новый язык дизайна бренда. Суперкар олицетворяет возвращение немецкой марки к бескомпромиссной производительности и высочайшему качеству материалов, отмечает Motor1.

Формульный гибрид Nuvolari

В основе Audi Nuvolari лежит передовая плагин-гибридная силовая установка, которая работает на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Этот невероятный двигатель внутреннего сгорания способен раскручиваться до 10 000 оборотов в минуту. ДВС работает в тандеме с тремя осевыми электродвигателями, что вместе обеспечивает суммарную мощность в 987 лошадиных сил – символический показатель, который в свое время имел легендарный Bugatti Veyron.

Хотя архитектура мотора связана с суперкаром Lamborghini Temerario (поскольку Audi владеет итальянской маркой), инженеры из Ингольштадта существенно переработали его характер под собственную ДНК. Более того, Nuvolari получил батарею емкостью 7,3 кВт-ч, что почти вдвое превышает емкость аккумулятора Temerario и позволяет передвигаться на короткие расстояния исключительно на электротяге.

Рекордная динамика и сравнение с Lamborghini

Новинка официально забирает корону самого мощного и быстрого серийного автомобиля с четырьмя кольцами на эмблеме, обойдя даже электрический RS e-tron GT Performance. Благодаря дополнительным 80 лошадиным силам по сравнению с итальянским "родственником", характеристики Audi Nuvolari впечатляют:

Максимальная скорость: более 350 км/ч (217 миль/ч);

более 350 км/ч (217 миль/ч); Ускорение 0-100 км/ч : всего 2,6 секунды (на одну десятую быстрее Temerario);

: всего 2,6 секунды (на одну десятую быстрее Temerario); Ускорение 0-200 км/ч: за молниеносные 6,8 секунды.

Nuvolari принес с собой несколько важных технологических решений, которые ранее никогда не использовались в автомобилях Audi.

Фирменная алюминиевая пространственная рама (Audi Space Frame) впервые была совмещена с кузовом, изготовленным большей частью из углепластика (CFRP). Оптимизировать вес помогли технологии из Формулы-1.

Кроме того, это первая модель бренда с коваными колесами с центральной гайкой и карбон-керамической тормозной системой с огромными 10-поршневыми суппортами спереди. Родом из автоспорта и активная аэродинамика: адаптивное заднее крыло имеет три режима работы (закрытый, низкая и высокая прижимная сила). Водитель может самостоятельно управлять системой снижения лобового сопротивления (DRS) с помощью специальной кнопки на руле для достижения максимальной скорости.

Режимы движения, эксклюзивный интерьер и старт продаж

Для управления этим железным монстром предусмотрено пять режимов: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ и экстремальный Track, в котором можно полностью отключить трек-контроль. Кузов суперкара окрашен в титановый цвет, а интерьер сочетает сенсорные экраны с классическими физическими кнопками и цветными акцентами, отсылающими к гоночным болидам Auto Union Type C 1930-х годов.

В отличие от Lamborghini, которая будет выпускать свой суперкар без ограничений, Audi сделает Nuvolari эксклюзивным трофеем для коллекционеров. Тираж модели ограничат всего 499 экземплярами.

Первые поставки клиентам запланированы на первую половину 2027 года, а цена новинки, хоть и не объявлена официально, точно достигнет глубокого шестизначного диапазона.

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