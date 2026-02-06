Audi опровергла слухи об отмене долгожданной модели. Фото

Медиа уже сообщали о возможном срыве разработки новой модели Audi. Преемник недорого спорткара TT – долгожданный автомобиль. Отмена этой машины многих озадачила.

Как стало известно Motor1, в компании опровергли эти слухи и назвали их спекулятивными. По всей видимости, пока разработка модели Audi продолжается.

Преемник купе Audi TT всех заинтриговал. Ожидалось, что серийную машину выполнят по мотивам прототипа Audi Concept C. Технической основой для автомобиля должны были стать новые Porsche Boxster и Cayman, которые превратятся в электромобили.

Однако появление таких спорткаров Porsche теперь под вопросом. В компании могут оказаться от разработки автомобилей. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

Это значит, что электрический спорткар Audi может остаться без технической основы. При этом новые Porsche Boxster и Cayman, судя по всему, получат привычные бензиновые конфигурации, не нарушая традиций этих моделей.

