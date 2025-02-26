10 лучших авто в 2025 году: выбор экспертов

Известный американский журнал Consumer Reports обнародовал список 10 лучших авто 2025 года, объединяющих в себе высокую безопасность, экономность и экологическую чистоту.

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В этом году семь из десяти моделей являются либо гибридами, либо электрическими, что отражает общий тренд по уменьшению выбросов вредных веществ. Все выбранные автомобили оснащены стандартной системой автоматического экстренного торможения. Это повышает безопасность не только при движении по городу, но и на скоростных трассах.

Consumer Reports выбрал 10 лучших автомобилей на основе собственных тестирований, опросов владельцев и результатов краш-тестов. В рейтинг вошли как модели с традиционными двигателями, так и новейшие варианты с гибридами и электрическими силовыми установками. Особенностью этого списка является то, что все модели имеют стандартное экстренное торможение, активно работающее при низких и высоких скоростях.

В этом году в рейтинге снова появились популярные модели, занявшие лидирующие позиции и в прошлом году. Среди них — гибриды и электрические автомобили, как Toyota RAV4 PHEV, Toyota Highlander Hybrid и Tesla Model Y. Эти модели демонстрируют, что экологичность и эффективность не противоречат высоким показателям безопасности и комфорта.

Особую популярность в этом году пользуются гибриды, среди которых Toyota Camry, Lexus NX350h/450h+, Ford Maverick Hybrid и другие. Они сочетают экономичность использования горючего с высокими техническими характеристиками, что делает их оптимальными для современных водителей, ищущих сбалансированные варианты.

Новая модель Toyota Sentra попала в рейтинг этого года, в то время как большинство других моделей уже неоднократно фигурировали в списке лучших в прошлые годы. Все они продолжают держать высокую планку качества, обеспечивая своим владельцам комфорт и безопасность.

Топ 10 лучших автомобилей 2025 года по версии Consumer Reports:

Nissan Sentra

Subaru Crosstrek

Subaru Forester

Toyota Camry

Форд Maverick/Maverick Hybrid

Toyota RAV4 PHEV

Toyota Highlander Hybrid

Tesla Model Y

Lexus NX350h/450h+

BMW X5/X5 PHEV.

OBOZ.UA на днях писал о лучших полноприводных авто.

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