Лучше всего подходят для снежной погоды: топ полноприводных авто

В заснеженных регионах водители часто выбирают автомобили с полным приводом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время зимних поездок. Хотя внедорожники являются популярным выбором, не все водители нуждаются или хотят в такой машине.

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Для тех, кто ищет альтернативу, полноприводные седаны становятся идеальным вариантом. Они совмещают элегантный дизайн, комфорт и необходимую проходимость для зимних условий.

Однако следует помнить, что такие модели часто предлагаются на более высоких комплектациях, что может повлиять на их стоимость. Однако дополнительные расходы могут быть оправданы повышенной безопасностью и уверенностью в пути.

Subaru Impreza 2025

Этот автомобиль является отличным выбором для водителей, которые ищут надежный и доступный автомобиль с полным приводом. Благодаря системе симметричного полного привода (Symmetrical AWD), Impreza обеспечивает отличное сцепление с дорогой, что особенно важно в зимних условиях. Стартовая цена модели составляет $22 995 (более 954 тыс. грн), что делает ее доступной широкому кругу покупателей.

В 2025 году Impreza предлагается только в 5-дверном кузове хэтчбек, обеспечивающий удобный доступ к грузовому пространству объемом 566 л. Высшие комплектации оснащены 2,5-литровым двигателем мощностью 182 лошадиные силы, что обеспечивает достаточную мощность для комфортного передвижения в разных условиях.

Hyundai Kona 2025

Это субкомпактный внедорожник, сочетающий стильный дизайн, передовые технологии и мощный двигатель, что делает его идеальным выбором для водителей, которые ищут эффективный и комфортный автомобиль для зимних условий.

Под капотом Kona расположен 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, развивающий 190 лошадиных сил и 195 фунт-футов крутящего момента. Этот двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода, что обеспечивает отличную проходимость по скользким дорогам.

Благодаря мощному двигателю и эффективной трансмиссии Kona способна разгоняться до 60 миль в час за 7,5 секунды, что делает ее быстрой и маневренной на дороге. Максимальная скорость составляет 124 мили в час.

Subaru Legacy 2025

Это седан среднего класса, сочетающий в себе комфорт, стиль и отличные характеристики для езды в зимних условиях. Благодаря стандартной симметричной системе полного привода Legacy обеспечивает отличное сцепление с дорогой, что особенно важно на заснеженных и скользких дорогах. Базовая комплектация оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 182 лошадиные силы, что обеспечивает достаточную мощность для комфортной езды.

Для тех, кто ищет больше мощности, доступна комплектация Sport или Touring XT с 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 260 лошадиных сил. Благодаря этим характеристикам, Subaru Legacy 2025 является отличным выбором для водителей, которые ищут надежный и комфортный седан для езды в зимних условиях.

Nissan Altima 2025

Среднеразмерный седан сочетает стиль, комфорт и передовые технологии. Благодаря опциональной системе полного привода Altima обеспечивает отличную проходимость на заснеженных дорогах, что делает ее идеальным выбором для зимних условий. Под капотом расположен 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий до 182 лошадиных сил, обеспечивая достаточную мощность для уверенного движения по скользким поверхностям.

Благодаря передовым технологиям безопасности, таким как система мониторинга слепых зон и автоматическое торможение, Altima гарантирует дополнительную уверенность в зимних поездках. Благодаря сочетанию мощности, проходимости и безопасности, Nissan Altima 2025 является отличным выбором для водителей, которые ищут надежный седан для зимних условий.

Subaru Outback 2025

Идеален для водителей универсал, что обеспечит комфорт и проходимость на заснеженных дорогах. Благодаря симметричной системе полного привода, стандартно установленной на всех моделях, Outback обеспечивает отличное сцепление с дорогой в зимних условиях. Высокий дорожный просвет 213 мм позволяет безопасно преодолевать снежные заносы и неровности на дороге.

Мощный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 182 л.с. и крутящий момент 176 фунт-футов обеспечивает достаточную мощность для уверенного движения в зимних условиях. Кроме того, Outback оснащен передовой технологией EyeSight Driver Assist, что повышает безопасность при управлении в сложных погодных условиях.

Mazda 3 2025

Компактный автомобиль, объединяющий стиль, эффективность и мощность. Модель 2.5 S Select Sport оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, обеспечивающим 186 лошадиных сил, и доступна с передним или полным приводом. Благодаря мощному двигателю и системе полного привода Mazda 3 демонстрирует отличные характеристики на заснеженных дорогах, обеспечивая стабильность и контроль во время движения.

Ее элегантный дизайн и комфортный интерьер делают ее привлекательным выбором для водителей, ищущих сочетание эффективности и стиля. Благодаря передовым технологиям и высокому качеству изготовления, Mazda 3 2025 года предлагает надежность и долговечность, что делает ее отличным выбором для ежедневных поездок в зимних условиях.

Kia K5 GT-Line AWD

Это стильный седан среднего размера, оснащенный 2,5-литровым турбированным двигателем, обеспечивающим 290 лошадиных сил и 311 фунт-футов крутящего момента. Благодаря системе полного привода и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии этот автомобиль предлагает отличную проходимость на заснеженных дорогах.

Благодаря мощному двигателю и системе полного привода Kia K5 GT-Line AWD обеспечивает отличную проходимость на заснеженных дорогах. Рекомендованная розничная цена этого автомобиля составляет $29 790 (1,24 млн. грн.).

Mini Countryman All4

Этот автомобиль является отличным выбором для снежных условий благодаря своему 2,0-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 240 лошадиных сил и системой полного привода (AWD). Благодаря 7-ступенчатой коробке с двойным сцеплением Countryman может разгоняться от 0 до 60 миль/час всего за 6 секунд, что делает его эффективным и мощным для навигации по сложной местности.

Кроме того, автомобиль достаточно просторный, чтобы вместить пятерых пассажиров и их снаряжение, обеспечивая комфортное и практичное вождение. Рекомендованная розничная цена 38900 долларов (1,61 млн грн).

BMW 330i xDrive

Это седан премиум-класса, сочетающий элегантный дизайн, динамические характеристики и передовые технологии. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим мощность 255 лошадиных сил. Система полного привода xDrive гарантирует хорошую управляемость и устойчивость на дороге в любых условиях. 2025 BMW 330i xDrive предлагает комфортный и технологичный салон, оснащенный современными системами помощи водителю и информационно-развлекательной системой iDrive.

Audi A5

Audi A5 2025 года выпуска представлен только в кузове Sportback, сочетающем в себе элегантность седана и практичность хэтчбека. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 201 лошадиную силу. Стандартная система полного привода Quattro обеспечивает отличную управляемость и устойчивость на дороге в любых погодных условиях. Audi A5 2025 предлагает комфортный салон, современные технологии и высокий уровень безопасности.

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