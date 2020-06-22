Полиция запретила ездить автомобилю, в котором нашли 64 поломки

Полицейские Германии обладают эксклюзивным правом запрещать тем или иным автомобилям передвигаться по дорогам, если они считают, что их техническое состояние оставляет желать лучшего. Время от времени "копы" действительно сталкиваются со сломанными машинами, которые представляют собой опасность на колесах, но недавно они выявили абсолютного рекордсмена в этом деле.

Как пишет ruhr24.de, в городе Люденшайд дорожная полиция остановила старый фургон Fiat, который привлек внимание своим жутким внешним видом. И, как потом оказалось, задержали машину не зря – в общей сложности в ней насчитали 64 несоответствия и поломок.

Автомобиль, в котором нашли 64 поломки ruhr24.de

Список и характер неисправностей получился впечатляющим. В частности, при визуальном осмотре полицейские обнаружили, что на месте стекол располагалась пленка, руль издавал странные звуки (скрипел) при повороте, стояночный тормоз не работал, навесные панели в буквальном смысле слова отваливались с кузова, а задние двери вообще держались на резинках.

После этого полиция отправила машину на станцию ​​для техосмотра, где у Фиата выявили еще ряд шокирующих дефектов. Тормоза обладали минимальной функциональностью, в кузове и в полу автомобиля были обнаружены отверстия размером с руку, а из порогов вытекала вода.

Очевидно, что на дорогу такой автомобиль теперь не вернется – его явно снимут с регистрации и отправят под пресс.

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