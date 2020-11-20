Врач из ОАЭ рассказала, в чем их феномен эффективной борьбы с коронавирусом. Видео

С начала пандемии коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, население которых составляет почти 10 млн человек, проведено более 15 миллионов тестов.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 20 ноября заявила директор клиники семейной медицины Лилия Чуб (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По ее словам, именно охватом тестирования объясняется успех страны в борьбе с инфекцией.

"На мой взгляд, успех Эмиратов в борьбе с пандемией, это охват тестированием населения", – сказала она.

Чуб отметила, что изначально тесты стоили в ОАЭ 100 долларов, но сейчас цена снизилась до 40 долларов, что является доступной ценой для любого жителя страны.

Также она добавила, что тесты могут получить бесплатно пациенты с подозрением на COVID-19.

Врач уточнила, что в ОАЭ в сентябре китайскую вакцину Sinopharm испытали на более 30 тысячах волонтеров, и она не показала побочных эффектов. Не дожидаясь завершения третьей фазы исследований, ее стали использовать для медиков в Абу-Даби.

Отметим, что за время пандемии в ОАЭ заразились 156,5 тысяч человек. При этом 147,3 тысячи выздоровели и всего 547 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые за многие годы заявили об официальном международном сотрудничестве.