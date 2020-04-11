Главная Новости
11 апреля • обновлено в 19:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

ВОЗ заявила о новой вспышке коронавируса в Беларуси

8.7т
Читать материал на украинском

Беларуси надо готовиться к худшим сценариям распространения коронавируса COVID-19 и предпринимать новые меры по физическому дистанцированию людей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил глава миссии ВОЗ, находящейся в Беларуси, Патрик О’Коннор на брифинге, написало издание Tut.by. По его словам, нужно отказаться от всех массовых мероприятий, перейти на удаленное обучение и снизить перемещение людей, особенно из группы риска.

По мнению представителя ВОЗ, в Беларуси началась новая фаза эволюции вспышки – случаи передачи на уровне сообщества. Поэтому и нужен комплексный подход к сдерживание распространения COVID-19: физическоедистанцирование людей, надлежащее тестирование, изоляция контактировавших с заболевшими.

ВОЗ заявила о новой вспышке коронавируса в Беларуси. Иллюстрация

ВОЗ заявила о новой вспышке коронавируса в Беларуси. Иллюстрация

В ВОЗ также считают, что критически важно, чтобы люди ответственно отнеслись к рекомендациям Минздрава страны, а министерство постоянно информировало о развитии ситуации и мерах, которые принимаются властями. Ведь в последнее время оно перестало сообщать населению данные о количестве зараженных в регионах.

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию. Беларусь вступает в тяжелые времена, в связи с новой динамикой роста нужно отказаться от проведения массовых мероприятий", – подчеркнул О’Коннор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главная проблема страны – экономика, и она сейчас важнее, чем пандемия коронавируса.

  • Также он считает, что заражению COVID-19 в большей степени подвержены те люди, которые не ведут здоровый образ жизни.

  • Уже 7 апреля в Беларусь прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения из трех экспертов из-за COVID-19.

  • Беларусь по состоянию на 10 апреля оставалась единственной страной в Европе, где не вводили карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
7
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги